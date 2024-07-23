Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
00:48, 23 июля 2024Культура

Фадеев обвинил Глюкозу в манипуляциях и вранье

Продюсер Фадеев обвинил Глюкозу в манипуляциях и вранье
Максим Фадеев

Максим Фадеев. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Музыкальный продюсер Максим Фадеев обвинил российскую певицу Глюкозу (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в манипуляциях и вранье. Об этом он написал он в своем Telegram-канале.

Продюсер заявил, что «привык к нападкам» со стороны тех, чья карьера состоялась с его помощью. При этом он выразил артистке соболезнования в связи с потерей бабушки, однако подчеркнул, что проект «Глюк'oZa» должен существовать в том виде, в котором он его задумал.

20 июля певица выступила в Красноярске. По словам очевидцев, артистка не могла связно говорить, пела мимо нот и чесалась в интимных местах. По их мнению, певица находилась в состоянии опьянения и из-за этого странно себя вела.

Артистка сообщила, что причиной странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных. Исполнительница уточнила, что проблемы со здоровьем у нее начались на фоне стресса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США начали подозревать, что Байдена нет в живых. Его не видели на публике уже двое суток

      Въезд в ряд сел ограничили в российском регионе

      Над Капитолием приспустили флаги

      Фадеев обвинил Глюкозу в манипуляциях и вранье

      Скандальная порномодель решила устроить вечер бесплатного секса в хостеле

      Залужный впервые выступил публично после нового назначения

      Лунные базы предложили защитить стеной

      Валиева прокомментировала возвращение на лед после решения о дисквалификации

      Российская байкерша-блогер МотоТаня погибла в Турции в ДТП

      Дуров назвал число пользователей Telegram

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше