Продюсер Фадеев обвинил Глюкозу в манипуляциях и вранье

Музыкальный продюсер Максим Фадеев обвинил российскую певицу Глюкозу (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в манипуляциях и вранье. Об этом он написал он в своем Telegram-канале.

Продюсер заявил, что «привык к нападкам» со стороны тех, чья карьера состоялась с его помощью. При этом он выразил артистке соболезнования в связи с потерей бабушки, однако подчеркнул, что проект «Глюк'oZa» должен существовать в том виде, в котором он его задумал.

20 июля певица выступила в Красноярске. По словам очевидцев, артистка не могла связно говорить, пела мимо нот и чесалась в интимных местах. По их мнению, певица находилась в состоянии опьянения и из-за этого странно себя вела.

Артистка сообщила, что причиной странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных. Исполнительница уточнила, что проблемы со здоровьем у нее начались на фоне стресса.