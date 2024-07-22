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15:45, 22 июля 2024Культура

Раскрыт гонорар Глюкозы за скандальное выступление в Красноярске

StarHit: Глюкоза получила около 5 миллионов рублей за выступление в Красноярске

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) получила около 5 миллионов рублей за скандальное выступление на Дне металлурга в Красноярске. Сумму гонорара раскрывает StarHit со ссылкой на слова организатора крупных мероприятий со звездами.

По словам собеседницы издания, концертному директору артиста «проще отправить его выступать в любом виде, чем платить неустойку». «Стандартный гонорар Глюкозы — миллион рублей за 40-50 минутное выступление, тут ей, думаю, заплатили около 5 миллионов», — сказала она, предположив, что у певицы «нечасто бывают такие большие гонорары», из-за чего «отдавать деньги никто не захотел».

Ранее российская певица Наталья Штурм назвала плюсы странного выступления Глюкозы на Дне металлурга.

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      Варвара Кошечкина
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