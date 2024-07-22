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11:03, 22 июля 2024Культура

Российская певица назвала плюсы странного выступления Глюкозы на Дне металлурга

Певица Штурм посмеялась над странным выступлением Глюкозы на Дне металлурга
Глюкоза

Глюкоза. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Наталья Штурм посмеялась над выступлением певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, в Красноярске. Ее цитирует aif.ru.

Артистка нашла плюсы в случившемся инциденте. Так, по мнению исполнительницы, подобные «провалы» звезд позволят ей вернуться на сцену. «А я жду, когда все окончательно сопьются, снаркоманятся — и тут выхожу я вся в белом и пою песню "Школьный роман"!» — написала она.

Ранее нарколог объяснил странное выступление Глюкозы на Дне металлурга.

20 июля певица выступила в Красноярске. Странности в поведении Глюкозы начались после того, как она исполнила две песни. По словам очевидцев, артистка не могла связно говорить, пела мимо нот и чесалась в интимных местах. По их мнению, певица находилась в состоянии опьянения и из-за этого странно себя вела.

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      Варвара Кошечкина
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