Нарколог объяснил странное выступление Глюкозы на Дне металлурга

Нарколог Шуров заподозрил у Глюкозы опьянение психоактивными веществами

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, во время выступления в Красноярске могла быть под воздействием психоактивных веществ. Об этом RT рассказал врач-нарколог, психиатр Василий Шуров.

«Может быть, это и алкоголь... Может быть, и какой-то синтетический психостимулятор, который не вовремя начал действовать и, соответственно, разбудил сексуальность и развязность», — предположил он. При этом эксперт уточнил, что окончательно говорить о каком-либо опьянении можно говорить только после заключения лаборатории.

20 июля Ионова выступила в Красноярске на Дне металлурга. Странности в поведении Глюкозы начались после того, как она исполнила две песни. По словам очевидцев, Глюкоза не могла связно говорить, пела мимо нот и чесалась в интимных местах. По их мнению, певица находилась в состоянии опьянения и из-за этого странно себя вела.

После этого продюсер и музыкант Максим Фадеев заявил, что хочет через суд запретить Глюкозе исполнять написанные им песни, а также пользоваться своим сценическим именем. Он отметил, что поведение артистки переходит все границы. «Больше терпеть нет сил и не хочется», — признался он.