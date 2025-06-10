МВД решило добавить в рейтинг российских автошкол данные о погибших выпускниках

МВД: В рейтинг автошкол могут добавить данные об их выпускниках, погибших в ДТП

В рейтинг российских автошкол могут добавить данные об их выпускниках, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). Об этом на заседании Госдумы заявил замглавы МВД России Игорь Зубов, передает РИА Новости.

По словам Зубова, эти данные помогут системе обучения стать прозрачной, а человеку, который только намерен получить водительские права, — выбрать автошколу с оптимальными показателями. «Мы же хотим (…) чтобы человек, который хочет получить права, мог где-то посмотреть, куда он идет, (…) сколько там ДТП совершено выпускниками этой школы в течение двух лет, сколько погибло из них», — заявил он.

Ранее в Госдуме раскритиковали предложение разрешить сдавать экзамен на водительские права экстерном. По словам члена комитета Госдумы по транспорту и президента Союза транспортников России Виталия Ефимова, это приведет к еще большему количеству жертв на российских дорогах.