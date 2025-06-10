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22:50, 10 июня 2025Бывший СССР

На Украине назвали причину быстрого наступления армии России в Сумской области

Журналист Бутусов назвал ситуацию для ВСУ в Сумской области угрожающей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Ситуация в Сумской области является угрожающей для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за быстрого наступления армии России. Причину продвижения россиян в регионе назвал мобилизовавшийся украинский журналист и экс-советник министерства обороны страны Юрий Бутусов, передает «Страна.ua».

По его словам, быстрое продвижение Российских войск объясняется их организованным управлением, наличием большого количества дронов, а также проблемами с логистикой ВСУ.

«[Свою роль играет] логистика, которая у нас абсолютно ничем не защищена в этом районе. Все это до сих пор не решается и, к сожалению, эта ситуация угрожающая», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что армия России продолжает наступление в Сумской области. «Полностью зачищены от врага Водолаги. Наступление продолжается», — указано в сообщении.

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