Стало известно о продвижении ВС России в украинском регионе

ВС России продолжили наступление в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление в Сумской области. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

По информации канала, Российская армия продолжает расширять зону контроля в регионе. «Полностью зачищены от врага Водолаги. Наступление продолжается», — пишут авторы канала.

Сообщается также о том, что ВС России зашли в населенный пункт Яблоновка. Ведутся бои за установление контроля над поселком.

Ранее стало известно, что штурмовики ВСУ пытались пройти в поселок Новый Путь Курской области. Сообщается, что военные были уничтожены или сбежали в Павловку Сумской области.