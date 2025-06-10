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19:02, 10 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС России в украинском регионе

ВС России продолжили наступление в Сумской области
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление в Сумской области. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

По информации канала, Российская армия продолжает расширять зону контроля в регионе. «Полностью зачищены от врага Водолаги. Наступление продолжается», — пишут авторы канала.

Сообщается также о том, что ВС России зашли в населенный пункт Яблоновка. Ведутся бои за установление контроля над поселком.

Ранее стало известно, что штурмовики ВСУ пытались пройти в поселок Новый Путь Курской области. Сообщается, что военные были уничтожены или сбежали в Павловку Сумской области.

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