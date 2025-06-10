Профессор Молодяков: В Японии настоящих буйных по отношению к России мало

Подавляющее большинство японцев испытывает равнодушие в отношении России и там нет ни пророссийских, ни антироссийских настроений. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор политических наук, профессор Университета Такусёку (Токио) Василий Молодяков.

Реальные агрессивные антироссийские настроения присущи, наверное, одному проценту японцев (...) Как говорится, «настоящих буйных мало» Василий Молодяков профессор Университета Такусёку в Токио

При этом востоковед указал, что русофобские настроения в Японии продвигают люди, которые стремятся на этом нажиться. «Журналисты и всякие, прости Господи, "кремленологи". Но это по природе своей циничная публика», — указал исследователь.

При этом он подчеркнул, что пророссийских настроений в Японии придерживаются «доли процента» от всего общества.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Японии до сих пор остаются политические силы, которые хотели бы восстановить диалог с Москвой. Представитель Кремля напомнил, что когда премьер-министром монархии был Синдзо Абэ, у России и Японии были «интенсивные рабочие контакты на высшем уровне, а также содержательные переговоры» касательно заключения мирного договора между государствами.