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13:53, 10 июня 2025МирЭксклюзив

Назван вероятный организатор беспорядков в Лос-Анджелесе

Политолог Дубравский: Организовать беспорядки в Лос-Анджелесе могла антифа
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: David Swanson / Reuters

Организатором беспорядков в Лос-Анджелесе могли быть леворадикальные группировки антифа. На это в комментарии «Ленте.ру» указал американист, политический аналитик Павел Дубравский.

«Почерк очень похож на антифу: кто-то из толпы нападает на полицейского и скрывается обратно в толпе. Полиция пытается вытащить его — и это провоцирует агрессию остальных», — заметил он.

Вместе с тем, по мнению политолога, нельзя исключать, что организовать погромы могли и другие структуры. Например, группировка Union del Barrio, работающая на территории Мексики и США. Ее называют «мексиканским аналогом» Black Lives Matter: она борется за права латиноамериканцев, но тоже радикальными методами.

Ранее сообщалось, что протесты в Лос-Анджелесе переросли в погромы. Демонстранты начали громить магазины и разрисовывать памятники на улицах города.

Вот это да!
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