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09:13, 10 июня 2025Мир

Протесты в Лос-Анджелесе переросли в погромы

РИА Новости: Протестующие в Лос-Анджелесе начали громить магазины
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Участники протестов в Лос-Анджелесе, которые продолжаются уже несколько дней, начали громить магазины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

«Начались погромы и вандализм. Группа молодых людей в масках выломала дверь в суши-магазин и проникла внутрь», — передает агентство.

Кроме того, сообщается о других противозаконных действиях протестующих. Они разрисовывают стены, тротуары, дороги и памятники. При этом полиция, ранее пытавшаяся оттеснить демонстрантов шумовыми гранатами и резиновыми пулями, не вмешивается в происходящее.

Ранее на протестах в Лос-Анджелесе был замечен советский флаг. В него завернулся один из демонстрантов.

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