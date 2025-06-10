Протесты в Лос-Анджелесе переросли в погромы

РИА Новости: Протестующие в Лос-Анджелесе начали громить магазины

Участники протестов в Лос-Анджелесе, которые продолжаются уже несколько дней, начали громить магазины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

«Начались погромы и вандализм. Группа молодых людей в масках выломала дверь в суши-магазин и проникла внутрь», — передает агентство.

Кроме того, сообщается о других противозаконных действиях протестующих. Они разрисовывают стены, тротуары, дороги и памятники. При этом полиция, ранее пытавшаяся оттеснить демонстрантов шумовыми гранатами и резиновыми пулями, не вмешивается в происходящее.

Ранее на протестах в Лос-Анджелесе был замечен советский флаг. В него завернулся один из демонстрантов.