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07:54, 9 июня 2025Мир

На демонстрациях в США заметили флаги СССР

На демонстрациях в Сан-Франциско заметили флаги СССР
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Протестующие в Сан-Франциско использовали флаги Советского Союза во время демонстраций. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.

6 июня в Лос-Анджелесе прошли массовые задержания нелегальных мигрантов. В городе начались демонстрации, во время которых произошли стычки протестующих с полицейскими. В Белом доме назвали происходящее мятежом.

Ранее полиция Варшавы заявила, что задержала перед проведением ежегодного мероприятия националистов «Марш независимости» несколько десятков человек с пиротехникой, наркотиками и флагом СССР.

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