На демонстрациях в США заметили флаги СССР

На демонстрациях в Сан-Франциско заметили флаги СССР

Протестующие в Сан-Франциско использовали флаги Советского Союза во время демонстраций. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.

6 июня в Лос-Анджелесе прошли массовые задержания нелегальных мигрантов. В городе начались демонстрации, во время которых произошли стычки протестующих с полицейскими. В Белом доме назвали происходящее мятежом.

Ранее полиция Варшавы заявила, что задержала перед проведением ежегодного мероприятия националистов «Марш независимости» несколько десятков человек с пиротехникой, наркотиками и флагом СССР.