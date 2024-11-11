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19:22, 11 ноября 2024Мир

Полиция Варшавы задержала перед маршем националистов людей с флагом СССР

Полиция Варшавы заявила о задержании людей с пиротехникой и флагом СССР
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Полиция Варшавы заявила, что задержала перед проведением ежегодного мероприятия националистов «Марш независимости» несколько десятков человек с пиротехникой, наркотиками и флагом СССР. Соответствующая публикация появилась в аккаунте столичного отделения полиции в X.

«В полицейские участки доставлены лица, у которых были найдены опасные предметы, в том числе ножи, телескопические дубинки и кастеты», — отмечается в заявлении полиции.

Кроме того, опубликованы кадры, где у участников демонстрации изъяли флаг Советского Союза. В общей сложности было задержано более 30 человек, а у 75 были изъяты подозрительные предметы.

23 октября мэрия Варшавы одобрила проведение ежегодного марша националистов «Марш независимости», запрет которого ранее подтверждал суд. Мероприятие проводится в польской столице ежегодно в День независимости страны — 11 ноября. Традиционно его организовывают объединения националистического толка — «Всепольская молодежь» и «Национально-радикальный лагерь».

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