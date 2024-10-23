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21:20, 23 октября 2024Мир

Мэрия Варшавы одобрила проведение марша националистов

Мэрия Варшавы разрешила провести запрещенный ранее марш националистов

Фото: Petr Josek Snr / РИА Новости

Мэрия Варшавы одобрила проведение ежегодного марша националистов «Марш независимости», запрет которого ранее подтверждал суд. Об этом сообщил один из организаторов мероприятия, Бартош Малевский, передает РИА Новости.

Мероприятие проводилось в Варшаве ежегодно в День независимости страны — 11 ноября. Традиционно его организовывали объединения националистического толка «Всепольская молодежь» и «Национально-радикальный лагерь».

В этом году администрация Варшавы запретила проведение марша — решение аргументировали нарушениями при подаче заявки. Варшавский суд подтвердил правомерность этого запрета.

В прошлом году мероприятие устроили под лозунгом Jeszcze Polska nie zginęła («Польша еще не умерла») — первых слов польского гимна. Среди участников шествия — активисты различных движений правого толка. Участие в нем также приняли отдельные чиновники высокого ранга.

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      Юлия Мискевич
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