Мэрия Варшавы одобрила проведение марша националистов

Мэрия Варшавы одобрила проведение ежегодного марша националистов «Марш независимости», запрет которого ранее подтверждал суд. Об этом сообщил один из организаторов мероприятия, Бартош Малевский, передает РИА Новости.
Мероприятие проводилось в Варшаве ежегодно в День независимости страны — 11 ноября. Традиционно его организовывали объединения националистического толка «Всепольская молодежь» и «Национально-радикальный лагерь».
В этом году администрация Варшавы запретила проведение марша — решение аргументировали нарушениями при подаче заявки. Варшавский суд подтвердил правомерность этого запрета.
В прошлом году мероприятие устроили под лозунгом Jeszcze Polska nie zginęła («Польша еще не умерла») — первых слов польского гимна. Среди участников шествия — активисты различных движений правого толка. Участие в нем также приняли отдельные чиновники высокого ранга.