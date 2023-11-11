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18:35, 11 ноября 2023Мир

Польские националисты устроили марш в Варшаве

В Варшаве националисты устроили марш по случаю Дня независимости Польши

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

В Варшаве по случаю Дня независимости Польши проходит ежегодный организованный националистическими движениями многотысячный уличный марш. Об этом сообщает РИА Новости.

В этом году мероприятие устроили под лозунгом Jeszcze Polska nie zginęła («Польша еще не умерла») — первых слов польского гимна. Среди участников шествия — активисты различных движений правого толка. Участие в нем также приняли отдельные чиновники высокого ранга.

Под национальными флагами митингующие проследуют по центральным улицам Варшавы до Национального стадиона.
Отмечается, что, несмотря на запрет, некоторые участники мероприятия взрывают петарды и зажигают фаеры. Для поддержания правопорядка в центр польской столицы были стянуты значительные силы полиции.

Ранее сообщалось, что три оппозиционных объединения Польши «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» подписали коалиционное соглашение и намерены сформировать правительство. Предполагается, что в таком случае оппозиция выдвинет на пост премьер-министра страны лидера «Гражданской коалиции» и бывшего премьера Дональда Туска.

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      Виктория Кондратьева
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