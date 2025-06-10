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14:32, 10 июня 2025МирЭксклюзив

Названы последствия погромов в Лос-Анджелесе для политики США

Политолог Дубравский: Из-за погромов в Лос-Анджелесе в США проигрывают демократы
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: David Ryder / Reuters

Одним из итогов погромов в Лос-Анджелесе, с которыми не справились власти города и штата Калифорния, стало репутационное поражение демократов. На это в комментарии «Ленте.ру» указал американист, политический аналитик Павел Дубравский.

«Пока все выглядит так, что [губернатор Калифорнии, демократ] Гэвин Ньюсом скорее репутационно проигрывает в федеральном масштабе», — подчеркнул он.

Невозможность справиться с беспорядками самостоятельно, по мнению политолога, может привести к тому, что калифорнийский губернатор не станет успешным кандидатом от Демократической партии на следующих выборах президента США. Даже однопартийцы Ньюсома считают, что демократы проигрывают в данном вопросе, хотя среди калифорнийцев власти штата сохраняют поддержку.

Павел Дубравский также назвал вероятных организаторов беспорядков в Лос-Анджелесе. По его словам, ими могут быть леворадикальные группировки антифа.

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