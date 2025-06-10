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14:34, 10 июня 2025Силовые структуры

Трое россиян сожгли отца и сына на рыбалке

В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве отца и сына на рыбалке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

В Ростовской области задержали троих мужчин, подозреваемых в избиении и поджоге отца и сына на рыбалке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Фигурантам — 46, 47 и 57 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время следователи рассматривают вопрос об их аресте.

По данным правоохранителей, преступление произошло вечером 8 июня на берегу реки Дон в хуторе Базковский. Там подозреваемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорились с 41-летним пострадавшим и его 61-летним отцом и избили их. После это они решили скрыть произошедшее. Злоумышленники облили потерпевших бензином и подожгли.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области правоохранители задержали 63-летнего местного жителя, который сжег 65-летнюю бывшую жену и ее сыновей в их доме.

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