В России высказались о внесении Овечкина в список «Миротворец»

Журова допустила, что США удерживали внесение Овечкина в список «Миротворец»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова допустила, что США удерживали Украину от внесения форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в список «Миротворец». Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«У меня удивление, что он еще до сих пор не в этом списке. У меня есть подозрение, что американцы как-то удерживали украинцев от этого внесения. Потому что в принципе, Саша создал "Команду Путина". Он по умолчанию уже должен был быть в этом списке. Но этого не случалось», — поделилась Журова.

Депутат отметила, что в США к российскому хоккеисту дружелюбное отношение.

«Может быть, просто США сейчас не проконтролировали этот процесс и Украина решила назло им это сделать», — заключила она.

Овечкин попал в базу украинского сайта «Миротворец» 10 июня. Российского спортсмена обвинили в участии в мероприятиях «для оправдания агрессии против Украины среди иностранной аудитории».

Созданный в 2014-м сайт «Миротворец» — это реестр личных данных артистов, политиков и остальных медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля».

