Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:40, 10 июня 2025Путешествия

Пенсионерка выпила бутылку вина на борту самолета и подралась с членами экипажа

Daily Mail: Пьяная пенсионерка подралась с экипажем на рейсе в Сидней
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Пенсионерка пронесла на борт самолета бутылку вина, выпила ее целиком и подралась с членами экипажа. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Нумеа, Новая Каледония, в австралийский Сидней 3 июня. 64-летняя пьяная женщина и стала оскорблять окружающих и нарушать порядок на борту. Во время посадки в городе назначения она отказалась занять свое место и пристегнуться.

Члены экипажа попытались связать дебоширку, но та вырвалась и стала бить их. В Сиднее ее передали полиции и отправили в больницу. Ей предстоит предстать перед судом.

Ранее пассажир авиакомпании Utair закатил истерику в самолете из-за шума двигателя. Успокоить дебошира удалось только полицейским, которые ждали борт в аэропорту Сургута.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обратился к Европе и США после российской атаки

    Раскрыты новые детали GTA VI

    В российском городе труба упала с 16-го этажа на глухонемого мужчину

    Оплошность телеведущего довела участников шоу до истерики

    Раскрыто число предотвращенных террористических преступлений в СНГ

    Звезда «Эйфории» показала грудь в откровенном бюстгальтере для журнала

    Задержанную Израилем Грету Тунберг отправили во Францию

    Пенсионерка выпила бутылку вина на борту самолета и подралась с членами экипажа

    Военкор рассказал о продвижении российских войск на одном из направлений

    Под Москвой мать бойца СВО пожаловалась на неполучение выплат после его смерти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости