Пенсионерка выпила бутылку вина на борту самолета и подралась с членами экипажа

Daily Mail: Пьяная пенсионерка подралась с экипажем на рейсе в Сидней

Пенсионерка пронесла на борт самолета бутылку вина, выпила ее целиком и подралась с членами экипажа. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Нумеа, Новая Каледония, в австралийский Сидней 3 июня. 64-летняя пьяная женщина и стала оскорблять окружающих и нарушать порядок на борту. Во время посадки в городе назначения она отказалась занять свое место и пристегнуться.

Члены экипажа попытались связать дебоширку, но та вырвалась и стала бить их. В Сиднее ее передали полиции и отправили в больницу. Ей предстоит предстать перед судом.

Ранее пассажир авиакомпании Utair закатил истерику в самолете из-за шума двигателя. Успокоить дебошира удалось только полицейским, которые ждали борт в аэропорту Сургута.