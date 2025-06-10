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18:24, 10 июня 2025Мир

Пентагон призвал союзников участвовать в сдерживании России

Глава Пентагона Хегсет: Союзники США по НАТО должны участвовать в сдерживании РФ
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Союзники США по НАТО должны участвовать в сдерживании России в связи с переключением внимания Вашингтона на Тихоокеанский регион. С таким призывом выступил глава Пентагота Пит Хегсет, передает ТАСС со ссылкой на текст выступления министра обороны США в палате представителей конгресса страны.

По словам главы американского военного ведомства, ресурсы Соединенные штатов «становятся все более напряженными», а у членов Североатлантического альянса есть экономическая сила, чтобы сдерживать Россию. «Мы рассчитываем, что наши союзники по НАТО выделят больше ресурсов на оборону с целью создать мощный щит сдерживания в Европе», — отметил он.

Хегсет подчеркнул, что союзники по НАТО должны брать на себя основную ответственность за конвенциональную оборону в Европе. Он объяснил это справедливым отношением к американским налогоплательщикам.

Ранее Хегсет рассказал, что почти все страны НАТО согласны увеличить оборонные бюджеты до пяти процентов от валового внутреннего продукта (ВВП). Он призвал страны Североатлантического альянса «взять на себя бремя» увеличения оборонных расходов. Руководитель американского ведомства добавил, что Вашингтон просит их об этом «как друзей».

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