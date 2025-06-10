Появилось фото спрятанного в тайнике россиянина золота на 160 миллионов рублей

МВД: Житель Якутии незаконно добыл золота на ₽158 млн и спрятал его в тайнике

В Якутии перед судом предстанет руководитель золотодобывающей организации, который незаконно добыл драгметалла почти на 160 миллионов рублей и спрятал его в тайнике. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

По версии следствия, все произошло в период с февраля по июль 2024 года. Мужчина незаконно организовал работы по добыче золота в Верхоянском районе, а затем, добыв 27 килограммов, спрятал его в тайнике. Когда он попытался отправить драгметалл на аффинажный завод, его задержали сотрудники полиции.

Сейчас директору организации предъявлено обвинение по статьям 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов») и 171 («Незаконная предпринимательская деятельность») УК РФ. Стоимость незаконно добытого им золота оценивается в 158 миллионов рублей.

Ранее в Москве оказались под стражей двое участников организованной группы, которые обвиняются в мошенничестве при продаже золотых слитков на сотни миллионов рублей.