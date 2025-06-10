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16:57, 10 июня 2025Россия

Путин объяснил россиянам значение понятия «быть гражданином»

Путин: Быть гражданином — значит уважать историю страны
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин объяснил россиянам смысл понятия «быть гражданином». По его словам, это значит уважать историю страны и не предавать своих корней, передает ТАСС.

«Нужно, чтобы наши дети, подростки глубоко понимали, что быть гражданином — это значит знать и уважать историю страны, не предавать своих корней, трудиться и для близких, и для малой родины, и для Отечества. Брать на себя ответственность за будущее», — обозначил глава государства.

По мнению Путина, для достижения этих целей молодые россияне должны расти сильными и широко образованными, а также открытыми к творчеству и созиданию, быть конкурентоспособными в знаниях и компетенции.

Ранее Путин процитировал русского поэта Федора Тютчева и напомнил об уважении к России. «В одной из своих работ он обратился к европейцам, заявив, что Россия готова уважать вашу историческую законность. Но и вы, со своей стороны, научитесь уважать нас в нашем единстве и силе», — говорил президент.

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