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17:16, 10 июня 2025Мир

Раскрыта личность устроившего бойню в австрийской школе

Директор полиции Ортнер: Устроивший стрельбу в школе был 21-летним австрийцем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСтрельба в школе

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Устроивший стрельбу в школе австрийского Граца был 21-летним австрийцем, заявил на брифинге директор окружной полиции Джеральд Ортнер. Трансляция мероприятия ведется газетой Salzburger Nachrichten.

«Преступником оказался 21-летний австриец из окрестностей Граца. Он покончил с собой в туалете», — сказал он.

По словам правоохранителя, стрелок легально владел оружием и не состоял на учете полиции. Как отдельно отметил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, преступник когда-то был учеником школы, но так и не окончил ее.

Ранее правительство Австрии объявило о намерении ввести трехдневный траур в связи со стрельбой в школе.

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