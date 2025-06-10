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16:24, 10 июня 2025Мир

В Австрии объявят трехдневный траур

Правительство Австрии объявит трехдневный траур из-за стрельбы в школе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kleine Zeitung / AP

Правительство Австрии намерено объявить трехдневный траур из-за стрельбы в школе в городе Грац. Об этом сообщает Salzburger Nachrichten со ссылкой на неназванного пресс-секретаря канцлера Австрии.

«В ответ на нападение в школе в Граце, в результате которого не стало нескольких человек, правительство планирует объявить трехдневный государственный траур», — утверждается в сообщении.

По сданным издания, для введения траура необходимо, чтобы соответствующее решение было принято на заседании министров. Оно должно состояться 10 июня. По словам пресс-секретаря канцлера, о трауре будет объявлено в ходе пресс-конференции в Граце.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразили соболезнования в связи со стрельбой в школе. Трагедия унесла жизни 11 человек.

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