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15:57, 10 июня 2025Мир

Европейские политики выразили соболезнования в связи со стрельбой в австрийской школе

Мерц, Мелони и фон дер Ляйен выразили соболезнования после стрельбы в Австрии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразили соболезнования в связи со стрельбой, произошедшей в школе в австрийском городе Грац и унесшей жизни 11 человек. Заявления политиков опубликованы в соцсети X.

«Ужасные новости из Граца. Наши мысли — с нашими австрийскими друзьями и соседями, и мы скорбим вместе с ними», — написал Мерц.

Мелони отметила, что с прискорбием узнала о трагических новостях из Австрии, и выразила соболезнования семьям погибших, раненым и их близким. Фон дер Ляйен, в свою очередь, назвала произошедшее в Граце «тяжелым ударом» и поблагодарила экстренные службы за оказание помощи пострадавшим.

О стрельбе в школе в австрийском городе Грац стало известно во вторник, 10 июня. В совершении преступления подозревается найденный мертвым 22-летний выпускник учебного заведения.

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