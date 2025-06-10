Назван подозреваемый в нападении на школу в Австрии

Kronen Zeitung: В нападении на школу в Австрии подозревают 22-летнего выпускника

В нападении на школу в австрийском городе Грац подозревается 22-летний выпускник учебного заведения. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

По данным издания, предполагаемый преступник считал себя жертвой издевательств. Его тело нашли в одном из туалетов. «22-летний мужчина застрелился», — сказано в публикации.

О стрельбе в школе в австрийском городе Грац стало известно во вторник, 10 июня. Жертвами стрельбы числятся 11 человек.

28 пострадавших госпитализированы. Четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.