Назван подозреваемый в нападении на школу в Австрии

В нападении на школу в австрийском городе Грац подозревается 22-летний выпускник учебного заведения. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.
По данным издания, предполагаемый преступник считал себя жертвой издевательств. Его тело нашли в одном из туалетов. «22-летний мужчина застрелился», — сказано в публикации.
О стрельбе в школе в австрийском городе Грац стало известно во вторник, 10 июня. Жертвами стрельбы числятся 11 человек.
28 пострадавших госпитализированы. Четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.