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15:06, 10 июня 2025Мир

Назван подозреваемый в нападении на школу в Австрии

Kronen Zeitung: В нападении на школу в Австрии подозревают 22-летнего выпускника
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kleine Zeitung via AP

В нападении на школу в австрийском городе Грац подозревается 22-летний выпускник учебного заведения. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

По данным издания, предполагаемый преступник считал себя жертвой издевательств. Его тело нашли в одном из туалетов. «22-летний мужчина застрелился», — сказано в публикации.

О стрельбе в школе в австрийском городе Грац стало известно во вторник, 10 июня. Жертвами стрельбы числятся 11 человек.

28 пострадавших госпитализированы. Четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

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