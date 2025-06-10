Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:56, 10 июня 2025Экономика

Россиянам назвали способы сэкономить на ипотеке

Риелтор Маньянова: Ипотеку под большой процент нужно гасить досрочно
Полина Кислицына (Редактор)

Ипотеку под большой процент, от 20 до 27 процентов, всегда нужно гасить досрочно. Способы сэкономить на жилищном кредите гражданам назвала риелтор Марина Маньянова в разговоре с News.ru.

Эксперт отметила, при таких ставках большая часть платежей уходит на проценты, так что досрочное погашение является особенно выгодным. Чем ниже ставка, продолжила она, тем менее целесообразно закрывать кредит раньше срока.

Риелтор порекомендовала россиянам по возможности оформлять рыночную ипотеку на 10-15 лет вместо 30, поскольку это сильно сокращает переплату, но практически не меняет размер ежемесячного платежа. «Важно, чтобы брокер автоматически не подал на обычную или траншевую ипотеку на срок 30 лет, как они привыкли делать», — уточнила она. Маньянова добавила, что наиболее выгодно вносить досрочные платежи в день списания ежемесячного платежа, так как в такой день спишут меньше всего процентов и больше всего тела кредита.

Ранее в июне стало известно, что в России обрушились выдачи сельской ипотеки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны срывают десятки рейсов в России. Как быть, если застрял в аэропорту, и можно ли вернуть деньги за отмененный рейс?

    Дачникам назвали простой способ избавиться от божьих коровок

    Россиянам назвали неочевидный способ сэкономить на ЖКУ

    Фицо отказался поддерживать санкции против России

    За приезжавшими в гости к Маску иностранцами вели тайную слежку

    Европейская страна призвала ужесточить контроль над миграцией в ЕС

    Россиянам назвали способы сэкономить на ипотеке

    На Украине назвали причину быстрого наступления армии России в Сумской области

    Сборная Узбекистана по футболу получила дорогие подарки за выход на чемпионат мира

    Напавший на людей в Амстердаме преступник оказался дезертиром из ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости