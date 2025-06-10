Россиянам назвали способы сэкономить на ипотеке

Риелтор Маньянова: Ипотеку под большой процент нужно гасить досрочно

Ипотеку под большой процент, от 20 до 27 процентов, всегда нужно гасить досрочно. Способы сэкономить на жилищном кредите гражданам назвала риелтор Марина Маньянова в разговоре с News.ru.

Эксперт отметила, при таких ставках большая часть платежей уходит на проценты, так что досрочное погашение является особенно выгодным. Чем ниже ставка, продолжила она, тем менее целесообразно закрывать кредит раньше срока.

Риелтор порекомендовала россиянам по возможности оформлять рыночную ипотеку на 10-15 лет вместо 30, поскольку это сильно сокращает переплату, но практически не меняет размер ежемесячного платежа. «Важно, чтобы брокер автоматически не подал на обычную или траншевую ипотеку на срок 30 лет, как они привыкли делать», — уточнила она. Маньянова добавила, что наиболее выгодно вносить досрочные платежи в день списания ежемесячного платежа, так как в такой день спишут меньше всего процентов и больше всего тела кредита.

Ранее в июне стало известно, что в России обрушились выдачи сельской ипотеки.