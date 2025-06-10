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12:45, 10 июня 2025Моя страна

Россиянин внезапно разбогател и решил порадовать дочь

Курганец выиграл миллион в лотерее и свозил дочь на море
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: TopMicrobialStock / Shutterstock / Fotodom

Житель Кургана Александр Пестерев внезапно разбогател, выиграв миллион рублей в моментальной лотерее, и решил порадовать свою дочь. По данным Ura.ru со ссылкой на пресс-службу «Столото», россиянин на эти деньги свозил ребенка на море.

Кроме того, он рассказал, что благодаря выигрышу смог обновить обои и мебель в квартире. Пестров признался, что эта ситуация изменила его жизнь к лучшему и он стал еще больше верить в себя и в удачу. «Начал чувствовать себя более уверенно», — добавил он.

Ранее стало известно, что в России появилось 18 новых миллионеров благодаря лотерее «Мечталлион». Общая сумма выигрыша в тираже 142 составила более 37 миллионов рублей.

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