Россиянин внезапно разбогател и решил порадовать дочь

Курганец выиграл миллион в лотерее и свозил дочь на море

Житель Кургана Александр Пестерев внезапно разбогател, выиграв миллион рублей в моментальной лотерее, и решил порадовать свою дочь. По данным Ura.ru со ссылкой на пресс-службу «Столото», россиянин на эти деньги свозил ребенка на море.

Кроме того, он рассказал, что благодаря выигрышу смог обновить обои и мебель в квартире. Пестров признался, что эта ситуация изменила его жизнь к лучшему и он стал еще больше верить в себя и в удачу. «Начал чувствовать себя более уверенно», — добавил он.

Ранее стало известно, что в России появилось 18 новых миллионеров благодаря лотерее «Мечталлион». Общая сумма выигрыша в тираже 142 составила более 37 миллионов рублей.