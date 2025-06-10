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18:27, 10 июня 2025Силовые структуры

Российский политик оказался в изоляторе после дебатов с историком

В Пскове политика Шлосберга отправили в изолятор за дискредитацию ВС РФ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Пскове отправили в изолятор временного содержания (ИВС) российского политика Льва Шлосберга (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

Зампредседателя партии «Яблоко» обвинили в повторной дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Изначально он был задержан в качестве подозреваемого, но после предъявленного обвинения, Шлосберга отправили в ИВС Пскова. Как полагают в региональном отделении «Яблока» причиной задержания политика стало опубликованное видео его дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан Минюстом РФ иноагентом).

Заседание суд об избрании Льву Шлосбергу меры пресечения состоится 11 июня.

В 2024 году главу псковского отделения «Яблока» Льва Шлосберга задерживали из-за неисполнения обязанностей, относящихся к статусу иноагента.

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