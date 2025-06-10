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13:05, 10 июня 2025Силовые структуры

Сбивших школьницу и спрятавших ее тело российских полицейских отпустили в зале суда

В Новосибирске суд отпустил 2 бывших полицейских, сбивших в 2010 году школьницу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Новосибирске двух бывших полицейских — Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея, — сбивших в 2010 году несовершеннолетнюю школьницу отпустили в зале суда. Наказание настигло их 14 лет спустя. Об этом сообщает РИА Новости.

Как установил суд, 2 марта 2010 года офицер полиции Максим Кудрявцев на автомобиле ГАЗ-3110 сбил 15-летнюю жительницу села Яркуль. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Напарник Кудрявцева о произошедшем сообщать не стал, а помог скрыть следы преступления и спрятать тело.

В марте 2010 года девушка отправилась на дискотеку вместе с подругой, затем пошла в гости и пропала, когда возвращалась домой. Спустя три дня родители обратились в полицию. Расследование начинали и прекращали несколько раз, после чего дело закрыли.

В 2023 году расследование возобновили и задержали трех подозреваемых: бывших сотрудников полиции Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея, а также начальника участковых ПДН Александра Кунца, который, как полагают следователи, помог скрыть следы преступления. В 2024 году суд начал рассмотрение дела. Кудрявцеву назначили три года колонии-поселения. Но от наказания обоих полицейских освободили в связи с истечением срока давности.

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