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18:45, 10 июня 2025Моя страна

Сотни спортсменов со всей России приедут на богатырский фестиваль Евпатия Коловрата

Спортсмены из 30 регионов России приедут на богатырский фестиваль в Рязань
Алина Черненко

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Сотни спортсменов со всей России приедут в Рязань на богатырский фестиваль Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки. Об этом сообщается в Telegram-канале Минспорта Рязанской области.

Мероприятие, которое пройдет 14 и 15 июня в лесопарке города, посвящено рязанским героям: легендарному витязю, ставшему символом бесстрашия и преданности родине, — Евпатию Коловрату, и женщине, прославившейся своей стойкостью, самоотверженностью и силой духа, — Авдотье Рязаночке.

Спортсмены из 30 регионов страны поборются за награды в таких дисциплинах, как кроссфит, армрестлинг, смешанные единоборства (ММА), муай-тай, армейский рукопашный бой, стритлифтинг, армлифтинг и тяжелая атлетика. За ними будут наблюдать более десяти тысяч зрителей. Кроме того, на фестиваль приедут титулованные чемпионы, звезды спорта и популярные блогеры.

Ранее сообщалось, что представители более двух десятков стран приняли участие в кинофестивале в Сочи. За два дня больше трех тысяч зрителей посмотрели 27 фильмов, в том числе премьерных.

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