Более двух десятков стран приняли участие в кинофестивале в Сочи

Представители 26 стран приняли участие в кинофестивале в Сочи

Представители более двух десятков стран приняли участие в кинофестивале в Сочи. Об этом «Интерфаксу» сообщили организаторы мероприятия «Евразия-Кинофест».

Отмечается, что на фестиваль приехали 350 кинематографистов из 26 стран: от Монголии и ЮАР до Бразилии и Сербии. При этом за два дня больше трех тысяч зрителей посмотрели 27 фильмов, в том числе премьерных.

«Всего на фестивале представлены 90 картин, 45 из которых в России покажут впервые», — сказано в публикации. Жюри предстоит определить победителей в шести номинациях: за лучший фильм, режиссуру, актерскую работу, лучшую документальную и короткометражную картину.

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