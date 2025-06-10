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14:33, 10 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о массированном ударе по объектам ВСУ в Харькове и Харьковской области

По объектам ВСУ в Харькове и Харьковской области нанесен массированный удар
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

По объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове и Харьковской области был нанесен массированный удар. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Прилеты были в Харькове. Сразу в нескольких районах», — заявил собеседник Telegram-канала.

Также стало известно об атаке на населенные пункты Казачья Лопань и Цуповка. В них под удар попали места расположения ВСУ.

Вечером 8 июня военкор Юрий Котенок рассказал об ударе Вооруженных сил России по военным объектам в Харькове. Были применены фугасные авиабомбы.

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