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23:35, 8 июня 2025Бывший СССР

Военкор сообщил об ударе по военным объектам в Харькове

Военкор Котенок: Военные объекты в Харькове попали под удар ФАБов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости / РИА Новости

Военные объекты в Харькове попали под удар фугасных авиабомб (ФАБов). Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Военные объекты в Харькове принимают партию ФАБов с УМПК», — написал Котенок.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что по окраине города был нанесен удар двумя ФАБами. Тип объектов, ставших целью удара, глава города не назвал.

Ранее сообщалось, что в небе над Харьковской областью были замечены десятки беспилотных летательных аппаратов типа «Герань-2». Всего же в воздушное пространство Украины проникли не менее 100 подобных БПЛА.

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