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09:03, 10 июня 2025Интернет и СМИ

Телеведущий показал сломанную руку

Metro: Ведущий «Доброе утро, Британия» Ричард Мейдли показал сломанную руку
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: ITV

Ведущий шоу «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) Ричард Мейдли показал сломанную руку и рассказал, как получил травму. На это обратило внимание издание Metro.

Мейдли появился в эфире с гипсом на запястье и рассказал, что сломал руку в двух местах. По словам телеведущего, он получил травму после того, как упал на тротуар. «Я думал, кто победит — я или гравитация? Гравитация выиграла», — с юмором описал он ситуацию.

Мейдли признался, что, несмотря на произошедшее, рад вернуться в эфир, а также отметил, что не думает о боли во время работы.

Ранее сообщалось, что известный российский фитнес-блогер Алексей Столяров получил травму на съемках телешоу «Богатырские игры» для канала СТС. Блогер опубликовал видео, на котором его в инвалидном кресле завозят в кабинет с аппаратом МРТ.

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