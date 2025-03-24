Известный российский блогер получил травму на съемках телешоу

Блогер Столяров сообщил, что травмировал ногу на съемках шоу «Богатырские игры»

Известный российский фитнес-блогер Алексей Столяров травмировал ногу на съемках шоу «Богатырские игры» для канала СТС. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Блогер опубликовал видео, на котором он сидит в инвалидном кресле и его завозят в кабинет с аппаратом МРТ. Кроме того, видно, что у него опух и посинел голеностоп.

«Как так я мог подвернуть на ровном месте ногу!» — написал Столяров. При этом он не раскрыл свой диагноз и подробности инцидента.

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