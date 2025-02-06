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17:03, 6 февраля 2025Интернет и СМИ

Популярная блогерша пострадала на своем выступлении

Блогерше Д'Амелио упал на голову кусок декорации во время выступления на Бродвее
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Популярная американская TikTok-блогерша Чарли Д'Амелио пострадала во время своего выступления в мюзикле & Juliet на Бродвее. Об этом пишет Page Six.

Другая блогерша, присутствовавшая на мюзикле, рассказала, что на голову Д'Амелио упал кусок декорации. «Бедная девочка отрубилась. Они приостановили шоу примерно на пять минут, а потом она вернулась и снова начала танцевать», — заявила свидетельница. Она уточнила, что на лбу у блогерши был заметен след от удара.

По словам источника Page Six, Д'Амелио после инцидента осмотрел врач. Уточняется, что сейчас с блогершей все в порядке.

Ранее сообщалось, что российскую блогершу и модель Милану Тюльпанову госпитализировали со съемок шоу «Выживалити» на канале «Пятница!» после того, как во время одного из испытаний она упала и ощутила сильную боль в ягодице. Отмечалось, что Тюльпанова повредила имплант в ягодице.

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