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19:33, 10 июня 2025Интернет и СМИ

Трамп может применить закон 1807 года для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе

Axios: Трамп может применить закон 1807 года для подавления беспорядков в США
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп может применить для подавления беспорядков закон, принятый в 1807 году. Как сообщает портал Axios, речь идет об использовании внутренних войск для обуздания протестующих.

«Закон о восстании 1807 года, который позволяет использовать войска США для подавления внутренних беспорядков, является одним из самых чрезвычайных полномочий, доступных действующему президенту», — констатировали авторы материала.

Они добавили, что Трамп уже нарушил многолетний прецедент, направив сражаться с пикетчиками в Лос-Анджелесе Национальную гвардию Калифорнии без согласия властей штата. Теперь же глава государства, по мнению Axios, «рвется применить закон», о чем свидетельствуют его заявления, в которых он называет участников акций протеста профессиональными агитаторами и мятежниками.

Тем временем беспорядки в Калифорнии, спровоцированные рейдами против незаконных переселенцев, перекинулись на другие регионы страны. В частности, протесты состоялись в Остине и Далласе в штате Техас. Там были арестованы десятки демонстрантов.

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