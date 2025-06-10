Беспорядки в Калифорнии перекинулись на другие штаты

Начавшиеся в Калифорнии протесты распространились на Техас

Начавшиеся в Лос-Анджелесе из-за рейдов против нелегальных мигрантов протесты перекинулись на Техас, заявил губернатор Грег Эбботт. Об этом сообщает «Интерфакс».

Протесты состоялись в Остине и Далласе, арестованы десятки демонстрантов.

Уточняется, что помимо Лос-Анджелеса, где протесты длятся уже три дня, демонстранты вышли на улицы в городах Сан-Франциско и Санта-Ана. Туда прибыли подразделения Национальной гвардии для обеспечения безопасности федеральных зданий.

Ранее президент США Дональд Трамп решил направить в Лос-Анджелес еще две тысячи солдат Нацгвардии для разгона протестов против рейдов Службы иммиграционного и таможенного контроля, рассказал губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом. До этого Трамп распорядился направить две тысячи солдат. По словам Ньюсома, из них развернуты лишь 300 человек, «остальные сидят, неиспользуемые, в федеральных зданиях без приказов», а также без еды и воды.

Протесты в Лос-Анджелесе переросли в погромы. Также сообщалось, что в журналистку австралийского издания 9News Лорен Томаси выстрелили резиновой пулей, когда она в прямом эфире снимала репортаж о происходящем на улицах.

Как отмечал американист, политический аналитик Павел Дубравский, организатором беспорядков в Лос-Анджелесе могли быть леворадикальные группировки антифа. Вместе с тем организовать погромы могла, например, группировка Union del Barrio, работающая на территории Мексики и США.