В снимавшую репортаж о протестах в США журналистку выстрелили в прямом эфире

В журналистку 9News Томаси выстрелили резиновой пулей в Лос-Анджелесе

В журналистку австралийского издания 9News Лорен Томаси выстрелили резиновой пулей, когда она в прямом эфире снимала репортаж о протестах в США. Об этом сообщается на сайте издания.

Томаси в прямом эфире рассказывала о ситуации в Лос-Анджелесе: по ее словам, полиция начала стрелять в протестующих резиновыми пулями. Затем один из полицейских направил оружие в сторону журналистки и выстрелил, она подпрыгнула и закричала от боли. После этого они с оператором отошли в сторону.

9News в официальном заявлении сообщил, что Томаси и оператор в порядке, они продолжат освещать протесты. Сама журналистка также заверила, что находится в безопасности и с ней все хорошо.

Ранее сообщалось, что предприниматель Илон Маск забеспокоился из-за фото, сделанного в Лос-Анджелесе. Бизнесмен назвал ненормальным снимок, на котором участник беспорядков с флагом Мексики позирует на автомобиле.

6 июня в Лос-Анджелесе прошли массовые задержания нелегальных мигрантов. В городе начались демонстрации, во время которых произошли стычки протестующих с полицейскими.