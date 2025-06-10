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18:43, 10 июня 2025Путешествия

Туристы устроили «войну за лежаки» у бассейна на курорте в Европе и попали на видео

DM: Постояльцы отеля в Бенидорме удивились туристам, занявшим шезлонги за минуту
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Британская пара удивилась туристам, устроившим «войну за лежаки» на курорте в Европе. Отдыхающие попали на видео, которое опубликовано в TikTok, на него обратило внимание издание Daily Mail (DM).

На кадрах путешественники ищут свободные места в отеле Ambassador Playa в Бенидорме, Испания. Они сообщили, что проснулись в 8:30 к открытию бассейна, но в 8:31 пустых мест уже не было — постояльцы отеля заняли все шезлонги за минуту. «Похоже, сегодня 100-процентная вероятность остаться без загара», — написали блогеры.

Более 400 пользователей прокомментировали их видео. «Зачем вам возвращаться в номер и вставать так рано? Спите прямо на шезлонге», — написал один подписчик. «Похоже, я буду там в июле... Мне лучше подготовиться к войне за лежаки», — заметил другой. Неравнодушные подписчики также предложили паре в следующий раз взять с собой надувной матрас или отправиться исследовать курорт, а не проводить время в отеле.

Ранее туристка сняла на видео отдыхающих на испанском курорте Майорка. Путешественники в погоне за лучшие места под солнцем бронировали лежаки на целую неделю, оставляя на них свои полотенца.

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