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06:14, 10 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Украине предрекли тотальную мобилизацию при успехах России в Днепропетровской области

Политолог Глазунов: ВС РФ в Днепропетровской области приведут к мобилизации ВСУ
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Взятие Вооруженными силами России Днепропетровской области может привести к объявлению мобилизации среди украинцев в возрасте от 18 до 65 лет, предположил военный эксперт, политолог Олег Глазунов. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Военный эксперт отметил, что на Украине осталось достаточно молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, и уже поднимается вопрос в СМИ и через политологов идея призывать тех, кому за 60. По его словам, Киев давно вынашивает план о тотальной мобилизации и события в Днепропетровской области могут стать толчком для этого.

«У них очень сильная пропаганда. Не думайте, что 90% украинцев боятся уходить воевать. Многие, подавшись этой пропаганде, могут составить костяк нового призыва. Пока идет еще только притирка, но если мы возьмем Днепропетровскую область, выйдем к Николаеву или Одессе, то у них будет уже полная мобилизация», — заключил Глазунов.

Ранее военный эксперт назвал новую причину наступления России на Днепропетровскую область. По его словам, победа российской армии серьезно подорвет имидж украинского президента Владимира Зеленского.

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