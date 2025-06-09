Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:48, 9 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названа новая причина наступления России на Днепропетровскую область

Политолог Глазунов: Падение Днепропетровской области подорвет имидж Зеленского
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Падение Днепропетровской области не станет поворотным моментом в конфликте, однако серьезно подорвет имидж украинского президента Владимира Зеленского, считает военный эксперт, политолог Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что потеря Киевом Днепропетровской области может стать поворотным моментом в конфликте на Украине. Отмечается, что российское наступление окажет значительное дополнительное давление на украинскую армию.

Военный эксперт объяснил, что потеря Украиной Днепропетровской области не станет переломным моментом в конфликте, поскольку пока Запад будет поддерживать Зеленского до последнего. Вместе с тем победа Российской армии станет еще одним поражением украинского лидера, которое может уменьшить число его сторонников, отметил Глазунов.

«Действительно, это удар по Зеленскому, который последние пару месяцев рапортовал о том, что украинская армия чуть ли не воюет на территории России и вообще выйдет к границам 91-го года. Потеря Днепропетровской области значительно подорвет имидж Зеленского как главнокомандующего и как президента», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее британский аналитик Александр Меркурис назвал возможную потерю Украиной Днепропетровской области смертельным ударом для Киева. По его словам, сложно представить, как республика «смогла бы выжить в долгосрочной перспективе», если окончательно утратит важнейшую для своего существования область.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взятки, махинации с торгами и «дорожный картель». Что известно о задержанном мэре Красноярска и кто хотел его отставки?

    ВСУ ударили ракетами HIMARS по культурно-досуговому центру в российском приграничье

    В офисе Зеленского заявили о необходимости остановить Россию силой

    ФСБ предотвратила диверсию на оборонном предприятии в Москве

    В России не приняли извинения назвавшего священника «дебилом в рясе» Алаудинова

    Орудовавшего в России в 1990-х лесного маньяка заметили в рядах ВСУ. Он изощренно расправлялся с влюбленными парами в полнолуние

    Названа новая причина наступления России на Днепропетровскую область

    Британия пригрозила Грузии войной с Россией

    Объяснена опасность нарезанных фруктов из супермаркета

    Российская мина подбросила ехавшего на ротацию бойца ВСУ на несколько метров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости