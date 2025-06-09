Политолог Глазунов: Падение Днепропетровской области подорвет имидж Зеленского

Падение Днепропетровской области не станет поворотным моментом в конфликте, однако серьезно подорвет имидж украинского президента Владимира Зеленского, считает военный эксперт, политолог Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что потеря Киевом Днепропетровской области может стать поворотным моментом в конфликте на Украине. Отмечается, что российское наступление окажет значительное дополнительное давление на украинскую армию.

Военный эксперт объяснил, что потеря Украиной Днепропетровской области не станет переломным моментом в конфликте, поскольку пока Запад будет поддерживать Зеленского до последнего. Вместе с тем победа Российской армии станет еще одним поражением украинского лидера, которое может уменьшить число его сторонников, отметил Глазунов.

«Действительно, это удар по Зеленскому, который последние пару месяцев рапортовал о том, что украинская армия чуть ли не воюет на территории России и вообще выйдет к границам 91-го года. Потеря Днепропетровской области значительно подорвет имидж Зеленского как главнокомандующего и как президента», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее британский аналитик Александр Меркурис назвал возможную потерю Украиной Днепропетровской области смертельным ударом для Киева. По его словам, сложно представить, как республика «смогла бы выжить в долгосрочной перспективе», если окончательно утратит важнейшую для своего существования область.