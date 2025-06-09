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10:32, 9 июня 2025Интернет и СМИ

На Западе назвали возможный поворотный момент в конфликте на Украине

MWM: Потеря Украиной Днепропетровской области может стать поворотным моментом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Потеря Киевом Днепропетровской области может стать поворотным моментом в конфликте на Украине. Об этом заявил американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

В западном издании объяснили такой вывод расположением Днепропетровской области: как указали журналисты, регион граничит с Донецкой народной республикой (ДНР), Запорожской и Херсонской областями. «Этот малонаселенный регион остается важным горнодобывающим и логистическим центром», — добавили в MWM.

Кроме того, как отметили в журнале, российское наступление на Днепропетровскую область окажет значительное дополнительное давление на украинскую армию.

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Ранее британский аналитик Александр Меркурис назвал возможную потерю Украиной Днепропетровской области смертельным ударом для Киева. По его словам, сложно представить, как республика «смогла бы выжить в долгосрочной перспективе», если окончательно утратит важнейшую для своего существования область.

Перед этим сообщалось, что подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил о возможной утрате Украиной Днепропетровской области и соседних регионов. Он предположил, что продвижение российских войск может вынудить Киев согласиться на «некие договоренности или даже капитуляцию».

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