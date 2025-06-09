На Западе назвали возможный поворотный момент в конфликте на Украине

MWM: Потеря Украиной Днепропетровской области может стать поворотным моментом

Потеря Киевом Днепропетровской области может стать поворотным моментом в конфликте на Украине. Об этом заявил американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

В западном издании объяснили такой вывод расположением Днепропетровской области: как указали журналисты, регион граничит с Донецкой народной республикой (ДНР), Запорожской и Херсонской областями. «Этот малонаселенный регион остается важным горнодобывающим и логистическим центром», — добавили в MWM.

Кроме того, как отметили в журнале, российское наступление на Днепропетровскую область окажет значительное дополнительное давление на украинскую армию.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис назвал возможную потерю Украиной Днепропетровской области смертельным ударом для Киева. По его словам, сложно представить, как республика «смогла бы выжить в долгосрочной перспективе», если окончательно утратит важнейшую для своего существования область.

Перед этим сообщалось, что подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил о возможной утрате Украиной Днепропетровской области и соседних регионов. Он предположил, что продвижение российских войск может вынудить Киев согласиться на «некие договоренности или даже капитуляцию».