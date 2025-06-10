В доме напавшего на школу в Австрии нашли предсмертную записку

Krone: В доме напавшего на австрийскую школу нашли предсмертную записку

В доме 21-летнего мужчины, напавшего на школу в австрийском городе Грац и устроившего стрельбу, нашли предсмертную записку в ходе обысков. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung (Krone).

«Во время обыска дома в районе Грац-Умгебунг было обнаружено прощальное письмо», — утверждается в публикации.

При этом издание не раскрывает содержание предсмертной записки.

Ранее министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер в ходе пресс-конференции сообщил, что стрельба в австрийском Граце унесла жизни девяти человек. В это число не входит сам стрелок, обнаруженный без признаков жизни.