В МВД Австрии раскрыли число погибших при стрельбе в школе

Глава МВД Австрии Карнер: При стрельбе в школе в Граце погибло девять человек

При стрельбе в школе в австрийском городе Грац погибло девять человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет Salzburger Nachrichten.

По данным главы австрийского МВД, трагедия унесла жизни шести человек женского пола и трех — мужского. В это число не входит сам стрелок, найденный мертвым. Также сообщается, что 12 человек получили тяжелые ранения.

10 июня в школе в австрийском городе Грац произошла стрельба. Предполагаемый преступник был учащимся школы и считал себя жертвой издевательств.