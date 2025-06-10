Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:48, 10 июня 2025Мир

В МВД Австрии раскрыли число погибших при стрельбе в школе

Глава МВД Австрии Карнер: При стрельбе в школе в Граце погибло девять человек
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

При стрельбе в школе в австрийском городе Грац погибло девять человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет Salzburger Nachrichten.

По данным главы австрийского МВД, трагедия унесла жизни шести человек женского пола и трех — мужского. В это число не входит сам стрелок, найденный мертвым. Также сообщается, что 12 человек получили тяжелые ранения.

10 июня в школе в австрийском городе Грац произошла стрельба. Предполагаемый преступник был учащимся школы и считал себя жертвой издевательств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал еще одну причину для встречи с Путиным

    Пара провела отпуск в Таиланде и попалась на контрабанде марихуаны на 105 миллионов рублей

    Мужчина два года держал в плену подругу матери ради денег

    В Киргизии высказались о статусе русского языка

    Путин объяснил россиянам значение понятия «быть гражданином»

    В российском городе в 63-летнем доме обвалился потолок

    На Западе рассказали о приближающемся крахе Украины

    Звезда «Интернов» прокомментировала сообщения о грозящей ей операции по замене суставов

    В МВД Австрии раскрыли число погибших при стрельбе в школе

    Глава Еврокомиссии перечислила готовящиеся санкции против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости