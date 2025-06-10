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13:12, 10 июня 2025Интернет и СМИ

В Казахстане опровергли сообщения о введении Россией визового режима

МИД Казахстана опроверг сообщения о введении РФ визового режима
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

7 июня в соцстеях и мессенджерах стала распространяться информация о том, что Россия якобы вводит визовый режим с Казахстаном. Однако информация оказалась недостоверной. В МИД Казахстана опровергли информацию.

По данным пользователей соцсетей и мессенджеров, Россия с 30 июня вводит визовый режим с Казахстаном. В свою очередь, в МИД Казахстана призвали средства массовой информации точно выбирать формулировки и не вводить в заблуждение граждан сообщениями. Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что режим между странами остается безвизовым. Об этом сообщает ТАСС.

С 30 июня Россия действительно вводит новые миграционные требования. Но в мессенджерах и соцсетях они были представлены некорректно. Согласно новым требованиям, въезжающие в Россию по безвизовому режиму иностранные граждане будут обязаны пройти цифровую регистрацию как минимум за 72 часа до прибытия. Это нужно будет сделать в приложении ruID или на «Госуслугах».

Новые правила въезда коснутся граждан Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и других государств, с которыми Россия заключила соглашения о безвизовом режиме. Об этом сообщила «Газета.ру».

Сообщение о том, что Россия якобы вводит визовый режим с Казахстаном, не получила распространение в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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