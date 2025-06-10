В Москве предложили пожить на 8-метровом чердаке за 65 тысяч рублей

В Москве предложили снять 8-метровый чердак с видом на «Москва-Сити» за 65 тыс.

В Москве тем, кто находится в поиске съемной квартиры для проживания, предложили арендовать крохотную студию на чердаке за 65 тысяч рублей в месяц. Подробнее о соответствующем объекте рассказали в видео, опубликованном в Telegram-канале «Москва красивая».

Речь идет о лоте, площадь которого составляет восемь квадратных метров. Он расположен в доме недалеко от станции метро «Беговая». Из окна открывается вид на деловой квартал «Москва-Сити». В квартире оборудованы спальное место, шкаф, небольшая кухонная зона с электроплитой и микроволновой печью, а также ванная комната с душевой кабиной и двумя унитазами. Автор видео уточнил, что тем, кто будет жить в необычной студии, придется добираться до последнего этажа без лифта, поскольку он в подъезде отсутствует.

Ранее стало известно, что в Москве выставили в аренду студию площадью шесть квадратов за 60 тысяч рублей в месяц.