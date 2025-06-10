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23:59, 9 июня 2025Бывший СССР

В небе над Украиной заметили около 150 БПЛА

В воздушном пространстве Украины зафиксировали минимум 150 БПЛА
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Более 100 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» находятся в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Не менее 150 БПЛА-камикадзе "Герань-2" в эти минуты в воздушном пространстве Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, по его данным, Воздушно-космические силы России подняли в воздух дальнюю авиацию. Подробности пока не сообщаются.

В ночь на 9 июня российские войска нанесли массированный удар по Украине. Воздушная тревога объявлялась на всей территории республики. В частности, был атакован аэродром на западе страны.

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