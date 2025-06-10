В проекте российской полки нашли ущемление интересов

Профильные ассоциации выступили против закона о полке с российскими товарами

Члены межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС) и семь объединений производителей и поставщиков продуктов питания попросили власти отказаться от законопроекта о «российской полке». Об этом со ссылкой на обращение к главе правительства Михаилу Мишустину сообщает газета «Ведомости».

Против проекта выступили в том числе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальная мясная ассоциация, Национальный союз хлебопечения, Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), Рыбный союз и прочие организации. Как отмечают авторы обращения, проект ущемляет интересы иностранных компаний, локализовавших в стране свои товары.

Согласно текущей версии документа, продавцы обязаны выделять определенное пространство на витринах и стеллажах под продукцию, произведенную в России или странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Чтобы претендовать на приоритетное размещение, производитель товаров и владелец товарных знаков не должны находиться под контролем иностранных лиц.

Такие положения закона нарушают принцип свободы экономической деятельности, фактически понуждая к заключению договоров с определенными производителями товаров, подчеркнули авторы письма, а также может привести к дискриминации тех иностранных производителей, которые локализовали производство, стали российскими резидентами, платят здесь налоги, создают рабочие места, делают инвестиции и используют отечественное сырье.

Авторы обращения призвали поддерживать российских производителей рыночными методами — инвестиционными и налоговыми льготами, субсидиями на научно-исследовательские работы или мерами маркетинговой поддержки.

В АКОРТ ранее предупредили, что создание витрин с отечественными товарами в магазинах может привести к подорожанию продуктов, так как себестоимость представленных на этих полках товаров может оказаться выше аналогов. Итогом может стать сокращение товарооборота и уменьшение поступлений налогов в бюджет.

По словам члена думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина, законопроект о специальных полках или витринах для продукции, изготовленной в России или странах ЕАЭС, готовится к внесению в Госдуму. Отдельные полки, по его словам, должны появиться как в крупных торговых сетях, так и на маркетплейсах.