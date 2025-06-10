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00:38, 10 июня 2025Бывший СССР

В России обвинили ВСУ в расстрелах дезертиров и желающих сдаться в плен

Аналитик Кнутов: ВСУ расстреливают дезертиров, чтобы не допустить обвала фронта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в расстрелах дезертиров и желающих сдаться в плен солдат заградотрядами.

По его словам, это происходит на фоне давления российских войск в Днепропетровской области, под Часовым Яром и на покровском направлении. Киев отдает приказ о расправах, чтобы не допустить обвала фронта, уверен аналитик. Он также считает, что подобные действия согласованы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кнутов добавил, что в роли заградотрядов выступают националистические батальоны ВСУ, их перебрасывают на вторую линию фронта на тот случай, если солдаты начнут сдаваться либо отступать без приказа.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о потерях ВСУ в Сумской области за сутки. По данным ведомства, украинская армия понесла потери в 150 человек. Помимо живой силы ВСУ также лишись трех боевых бронированных машин, шести автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.

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